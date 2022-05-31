دبى تشهد أول حفل زفاف عبر «الميتا فيرس»

جدة - نرمين السيد - وفى العام 2019، لم يتمكن "فلوريان فرنسى وونونيز باراغواى" من عقد زفافهما بشكل قانونى، بسبب بعض الإجراءات التى منعت تحقيق ذلك فى الإمارات آنذاك.
ومع ظهور تقنية الميتا فيرس، قرر الزوجان إعادة حفل زفافهما عبر العالم الافتراضى، فى 19 مايو الحالى، بحضور 20 سخصا، من 10 دول حول العالم.
ولكون التقنية جديدة، تم تدريب "فلوريان فرنسى وونونيز باراغواى"، والحضور فى الحفل على كيفية الدخول إلى "الميتا فيرس" الأمر الذى نجح فى النهاية،وحظى بإشادة واسعة.
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