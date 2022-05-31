إطلاق أول منصة إلكترونية لإحياء التراث المصرى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة إيناس عبدالدايم، مجموعة من طلاب البكالوريوس بكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية فى إطلاق مشروع تخرجهم "إرث"، والذى يعد أول منصة إعلامية إلكترونية مصرية لإحياء التراث المصرى. من جهتهم حرص الطلاب على إهداء وزيرة الثقافة درع الجامعة، تقديرا لمجهوداتها فى دعم مبادرات الشباب المصرى. وتهدف المنصة إلى إعادة إحياء التراث وإبراز الهوية المصرية بشكل عصرى فى مختلف المجالات، والإسهام بتذكير المجتمع بالتراث ونشر ثقافات منسية، وشارك فى المشروع 8 طلاب هم: هدير أمجد، محمد أبو السعود، شروق محمد، محمد وليد، آمنة أبو بكر، عمرو حاتم، هدير جمال، وندى على.

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