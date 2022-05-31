نام أثناء الرحلة.. فصل طيار إيطالى عن عمله

جدة - نرمين السيد - وتم طرد الطيار بعدما تبين أنه نام أثناء القيادة خلال رحلة من نيويورك إلى روما خلال الشهر الماضى.

وكشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن قائد الرحلة ومساعده غرقا فى النوم أثناء القيادة على متن طائرة كانت متجهة من الولايات المتحدة إلى إيطاليا فى 30 أبريل الماضى.

وأشارت صيحفة "إندبندنت" إلى أن مساعد الطيار كان يأخذ راحة خاضعة للمراقبة، التى تسمح بها بعض شركات الطيران، ولكن لم يتمكن القائد الاستيقاظ وكانت الطائرة وقتها موضوعة على نظام الطيران الآلى.

وبعد بلوغ الطائرة فى سماء فرنسا، انقطع الاتصال وأبلغت مراقبة الحركة الجوية الفرنسية نظيراتها الإيطالية بأن الطائرة ربما تكون قد تعرضت للسرقة والاختطاف، وفقا للصحيفة.

وخلال التحقيقات نفى الطيار نومه خلال قيادته الطائرة، ولكن تم طرده من الشركة التى لم تقدم تفسيرا لسبب عدم إمكانية الوصول إليه خلال فترة القيادة.

يذكر أن "الراحة الخاضعة للمراقبة" هى أخذ أحد الطيارين بعض الوقت للنوم لفترة تتراوح ما بين 10 إلى 40 دقيقة أثناء الرحلات الطويلة، ويتم وقتها إبلاغ طاقم الطائرة بأن أحد الطيارين يأخذ قسطا من الراحة.