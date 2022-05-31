أيفون 14.. أبل تضيف ميزة جديدة للشاشات

جدة - نرمين السيد - وتسعى الشركة لإضافة ميزة "وضع التشغيل الدائم" لشاشات أيفون 14 برو وبرو ماكس، حتى تتشابه مع الهواتف الموجودة فى الساعات الحديثة التى أصدرتها الشركة.

وتخطط الشركة حتى يكون وضع التشغيل الدائم أى أن يكون الوقت مرئيًا دائمًا، وللحفاظ على معدل البطارية تعمل على استخدام شاشات مخصصة لها مثل الموجودة فى الساعات، وفقًا لما جاء فى وكالة "بلومبيرج".

وأشارت الوكالة إلى أن تلك الميزة يتم إضافتها فى نظام التشغيل "آى أو إس 16"، من خلال تحديث شاشة القفل.

وكان من المتوقع إضافة ميزة "وضع التشغيل الدائم" بدءا من إصدادات آيفون 13، ولكن تم تأجيلها.