بأكاليل من الثعابين.. حفل زفاف غريب فى الهند

جدة - نرمين السيد - وظهر العروسان الهنديان وهما يضعان الثعابين حول رقبة بعضهما خلال حفل الزفاف الذى كان بقرية نائية فى منطقة بيد فى ولاية ماهاراشترا. وقرر الثنائى اختيار أكاليل من الثعابين القاتلة بدلا من أكاليل الزهور المعتادة، ووضعت العروس أولا ثعبانا ضخما حول عنق العريس، وبعد ذلك وقف الزوجان لالتقاط الصور، وبعدها استعان العريس بثعبانا كبيرا ليضعه حول عنق العروس. جدير بالذكر أن العروسين يعملان فى إدارة الحياة البرية، ويقيمان بمنطقة نائية بولاية ماهاراشترا.

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