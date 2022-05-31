- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - رحب بوبى وجولى جريجورى من تيلورز بولاية ساوث كارولينا بالكلب "بيبلز فى عائلتهما فى مارس 2000 واعتنيا بحيوانهما الأليف المحبوب.
بدأت "بيبلز" رحلتها إلى حاملة الرقم القياسى العالمى مؤخرًا، وخاصة بعدما توجت موسوعة غينيس للأرقام القياسية فى أبريل الماضى، الكلب توبى كيث، من فصيلة "شيواوا" البالغ من العمر 21 عامًا من فلوريدا، كأكبر كلب على قيد الحياة.
وصلت أخبار سجل "توبى كيث" إلى عائلة "Gregorys" بسرعة، حيث كان العديد من أفراد عائلاتهم وأصدقائهم يعرفون أن Pebbles من المحتمل أن تكون أكبر سنًا.
وقالت جولى لموسوعة غينيس للأرقام القياسية: "كان بوبى جالسًا على الأريكة وبدأ الأصدقاء والعائلة فى إرسال الرسائل النصية والاتصال بشأن قصة رأوها عن كلب يبلغ من العمر 21 عامًا حصل على الرقم القياسى".
وأضافت: "عندما رأيت قصة توبى كيث فى جميع الأخبار، تقدمت بطلب".
تم تأكيد طلب جولى من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد فترة وجيزة، والآن أصبحت "بيبلز" صاحبة الرقم القياسى الجديد.
لم تؤثر شهرة الكلب المكتشفة حديثًا على حياتها كثيرًا، حيث لا تزال تقضى أيامها فى النوم حتى الخامسة بعد الظهر وتستمع إلى موسيقى الريف.
وقالت جولى "إنها تحب الاستماع إلى موسيقى الريف وهى نائمة. مغنيتيها المفضلتين هما كونواى تويتى ودوايت يوكوم".
يحصل الكلب أيضًا بحمامات دافئة ووجبة جيدة. كهدية خاصة فى عيد ميلادها الثانى والعشرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقدم كلبة فى العالم تدخل موسوعة جينيس (تفاصيل بالصور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.