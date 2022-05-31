أقدم كلبة فى العالم تدخل موسوعة جينيس (تفاصيل بالصور)

جدة - نرمين السيد - رحب بوبى وجولى جريجورى من تيلورز بولاية ساوث كارولينا بالكلب "بيبلز فى عائلتهما فى مارس 2000 واعتنيا بحيوانهما الأليف المحبوب.

بدأت "بيبلز" رحلتها إلى حاملة الرقم القياسى العالمى مؤخرًا، وخاصة بعدما توجت موسوعة غينيس للأرقام القياسية فى أبريل الماضى، الكلب توبى كيث، من فصيلة "شيواوا" البالغ من العمر 21 عامًا من فلوريدا، كأكبر كلب على قيد الحياة.

وصلت أخبار سجل "توبى كيث" إلى عائلة "Gregorys" بسرعة، حيث كان العديد من أفراد عائلاتهم وأصدقائهم يعرفون أن Pebbles من المحتمل أن تكون أكبر سنًا.

وقالت جولى لموسوعة غينيس للأرقام القياسية: "كان بوبى جالسًا على الأريكة وبدأ الأصدقاء والعائلة فى إرسال الرسائل النصية والاتصال بشأن قصة رأوها عن كلب يبلغ من العمر 21 عامًا حصل على الرقم القياسى".

وأضافت: "عندما رأيت قصة توبى كيث فى جميع الأخبار، تقدمت بطلب".

تم تأكيد طلب جولى من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد فترة وجيزة، والآن أصبحت "بيبلز" صاحبة الرقم القياسى الجديد.

لم تؤثر شهرة الكلب المكتشفة حديثًا على حياتها كثيرًا، حيث لا تزال تقضى أيامها فى النوم حتى الخامسة بعد الظهر وتستمع إلى موسيقى الريف.

وقالت جولى "إنها تحب الاستماع إلى موسيقى الريف وهى نائمة. مغنيتيها المفضلتين هما كونواى تويتى ودوايت يوكوم".

يحصل الكلب أيضًا بحمامات دافئة ووجبة جيدة. كهدية خاصة فى عيد ميلادها الثانى والعشرين.