هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Fold 4.. تسريبات تكشف المميزات

جدة - نرمين السيد - وقالت التسريبات إن هاتف سامسونج القابل للطى مزود بمعالج "Qualcomm's Snapdragon 8+ Gen 1 SoC".

وذكرت أيضًا أن الهاتف سيأتى بذاكرة وصول عشوائى سعتها 12 جيجابايت، و16 جيجابايت، كما ستبلغ سعة التخزين داخلية 256 جيجابايت و 512 جيجابايت.

سيأتى الهاتف الذكى بشاشة AMOLED قابلة للطى مقاس 7.6 بوصة من الداخل، ستحصل على دقة QXGA + مع دعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ولن تحتوى الشاشة على أى قواطع، وبدلاً من ذلك تأتى مع مستشعر الكاميرا الموجود أسفل الشاشة. يقال إن سامسونج تقدم كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل أسفل الشاشة.

يبلغ طول الشاشة الخارجية 6.2 بوصة، فى حين أنه سيدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، فإن شاشة AMOLED الخارجية للهاتف القابل للطى ستتمتع بدقة HD +.

سيضم الجهاز بطارية 4400 مللى أمبير تحت الغطاء، مع دعم الشحن السريع بقوة 25 وات. كما يمكننا توقع أن يقدم الجهاز دعم الشحن اللاسلكى أيضًا.

فى الخلف، سيأتى الهاتف مع إعداد كاميرا ثلاثية، حيث سيحتوى على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل ومستشعر كاميرا تليفوتوغرافى بدقة 12 ميجابكسل 3 ×.

وستحتوى الشاشة الخارجية على فتحة ثقب لمستشعر الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابكسل.

وستطلق سامسونج هاتف "Galaxy Z Fold 4" عالميًا مع إصدار "أندرويد 12"، كما سيحتوى على طبقة One UI 4 فى الأعلى.

وتوقعت التسريبات أيضًا أن يقدم Galaxy Z Fold 4 ما يصل إلى 4 ترقيات رئيسية لنظام "أندرويد" وخمس سنوات من الدعم الأمنى ​​مثل سلسلة Galaxy S22.