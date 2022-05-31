دراسة: الذكاء الاصطناعى يمكن أن يجعل إشارات المرور والطرق أكثر تنظيمًا

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "جادجت 360" التقنى أن باستخدام الذكاء الاصطناعى، أوضح الباحثون طريقة كيف يمكن للمركبات تعديل سرعتها للوصول إلى الإشارة التالية فى الوقت المناسب لتجنب التعثر هناك.

وأوضح الموقع التقنى أنه فى بعض الأحيان يحاول السائقون تجاوز الإشارات وينتهى بهم المطاف بدفع غرامة كبيرة، وفى بعض الأحيان، يمكن أن يؤدى هذا أيضًا إلى وقوع حوادث، ويريد سائقو السيارات ومخططو السياسات بديلًا عمليًا لإنهاء هذا الإزعاج.

حاول الفريق البحثى إيجاد طرق لضمان عدم اضطرار سائقى السيارات إلى الانتظار عند تقاطع مرورى حتى تغير الإشارة لونها. بدلاً من ذلك ، ماذا لو وصلوا إلى الإشارة بدقة فى وقت يكون فيه اللون الأخضر، على الرغم من صعوبة تحقيق ذلك على السائقين من البشر، إلا أنه يمكن القيام به باتساق بواسطة مركبة مستقلة تستخدم الذكاء الاصطناعى.

باستخدام الذكاء الاصطناعى، يمكن ضبط سرعة السيارة بطريقة تصل إلى الإشارة التالية فى الوقت المناسب لتمريرها دون الحاجة إلى الانتظار حتى يتغير اللون إلى اللون الأخضر.