الجاذبية الصغرى كلمة السر.. دراسة تكشف سبب التغيرات التى تحدث لرواد الفضاء

وأشارت الدراسة إلى أنه خلال رحلة قصيرة لا تتعدى أسبوعين تحدث تغيرات فى الرؤية لنحو ثلث رواد الفضاء الأمريكيين، وعندما تكون الرحلة أطول، إذا استغرقت من 4 إلى 6 أشهر، فتتضاعف هذه التأثيرات على رواد الفضاء، وفقًا لـ«العربية».
وأكدت الدراسة أنه على كوكب الأرض تدفع الجاذبية حجم الدم الطبيعى للجسم إلى أسفل الخاصرة، ويجبره القلب على العودة إلى المناطق فوق الخاصرة، بما ذلك الأعين، ويدرس العلماء ما الذى يحدث لهذه الكمية من الدم والسوائل الأخرى عندما لا تتكمن الجاذبية إلى الأسفل.
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