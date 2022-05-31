جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "وابيتا إنفو (WABetaInfo)" التقنى أنه تلقى تقارير حول بعض المشكلات فى النسخة التجريبية من التطبيق الخاص بنظام تشغيل أندرويد. وأوضح الموقع أن بعض المستخدمين يواجهون أعطالًا عند إجراء مكالمات فيديو، ومن المستحيل إرسال تحديثات الحالة عندما يكون لديك الكثير من أرقام الهواتف فى دفتر العناوين الخاص بك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عطل يصيب بعض خدمات النسخة التجريبية من واتساب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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