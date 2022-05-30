جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة سامسونج، اليوم الإثنين، أن نائب رئيس مجلس إدارتها لى جاى يونج، التقى بات جيلسنجر الرئيس التنفيذى لشركة إنتل، ما رفع التوقعات بشأن تعاون محتمل وسط سباق مكثف على تكنولوجيا الرقائق من الجيل التالى.





وأوضحت صحيفة "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية أن رؤساء أكبر الشركات فى العالم فى صناعة الرقائق من حيث الإيرادات عقد اجتماعًا خلال زيارة جيلسينجر إلى سول. وتجاوزت عائدات سامسونج البالغة 82.3 مليار دولار فى مجال صناعة أشباه الموصلات عائدات شركة إنتل التى وصلت إلى 79 مليار دولار فى عام 2021. وحضر الاجتماع أيضًا مسؤولون تنفيذيون من شركة Samsung بما فى ذلك الرئيس التنفيذى المشارك كيونغ كى هيون، الذى يشرف على أعمال الرقائق بشركة Samsung ، و Roh Tae-moon ، رئيس قسم الهاتف المحمول بشركة Samsung ، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعى المستوى يمثلون كل شركة من شركات الرقائق بدءًا من شرائح الذاكرة وحتى المعالجات. يأتى ذلك بعد عام من عودة إنتل إلى مجال تصنيع الرقائق ، وهى صناعة تقودها شركة TSMC التايوانية وسامسونج للإلكترونيات، ومنذ عودتها ضخت إنتل عشرات المليارات من الدولارات مجتمعة لاستعادة ميزة تكنولوجيا الرقائق، بما فى ذلك تعهدها الأخير بقيمة 3 مليارات دولار لتوسيع مرفق الرقائق فى أوريجون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعاون محتمل بين سامسونج وإنتل لإنتاج الرقائق من الجيل التالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.