موناليزا بالقشدة.. الجارديان: التحقيق مع مخرب اللوحة الأشهر فى العالم

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب المدعى العام فى باريس اليوم /الإثنين/ فتح تحقيق فى حادث محاولة تخريب اللوحة الأكثر شهرة فى العالم "الموناليزا"، إثر محاولة أحد زوار متحف اللوفر تحطيم الزجاج الذى يحمى اللوحة ، قبل تلطيخ سطحه بالقشدة، بعد رميه قطعة من الكعك على اللوحة.





وبحسب مقطع فيديو - أوردته صحيفة /الجارديان/ البريطانية - فقد ألقت السلطات الفرنسية القبض على المتهم البالغ (36 عاما) بمحاولة تخريب "الموناليزا" ، فى احتجاج مزعوم على عدم تسليط الفنانين الضوء على التغيرات المناخية.

وبحسب التقرير، رفض المسؤولون فى متحف "اللوفر" فى باريس التعليق على الحادث الغريب، والذى تم التقاطه بعدة هواتف، وانتشاره على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعى.

ولم تتضرر اللوحة الشهيرة - التى رسمها الرسام العالمى ليوناردو دافنشى - والتى طالما كانت هدفًا لمحاولات تخريب فى الماضى.

وساعد فى حماية اللوحة السطح الزجاجى المضاد للرصاص، الذى تم وضعه لحماية اللوحة بعد محاولة التخريب التى تعرضت لها عام 1956 عندما ألقى مواطن بوليفى بحجر على اللوحة، مما ألحق أضرارا بها.

ويعد متحف اللوفر أكبر متحف فى العالم، ويضم مئات الآلاف من الأعمال التى اجتذبت حوالى 10 ملايين زائر سنويًا ، وذلك قبل القيود الأخيرة التى تم فرضها بسبب جائحة كورونا.