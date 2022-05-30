وبحسب مقطع فيديو - أوردته صحيفة /الجارديان/ البريطانية - فقد ألقت السلطات الفرنسية القبض على المتهم البالغ (36 عاما) بمحاولة تخريب "الموناليزا" ، فى احتجاج مزعوم على عدم تسليط الفنانين الضوء على التغيرات المناخية.
وبحسب التقرير، رفض المسؤولون فى متحف "اللوفر" فى باريس التعليق على الحادث الغريب، والذى تم التقاطه بعدة هواتف، وانتشاره على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعى.
ولم تتضرر اللوحة الشهيرة - التى رسمها الرسام العالمى ليوناردو دافنشى - والتى طالما كانت هدفًا لمحاولات تخريب فى الماضى.
وساعد فى حماية اللوحة السطح الزجاجى المضاد للرصاص، الذى تم وضعه لحماية اللوحة بعد محاولة التخريب التى تعرضت لها عام 1956 عندما ألقى مواطن بوليفى بحجر على اللوحة، مما ألحق أضرارا بها.
ويعد متحف اللوفر أكبر متحف فى العالم، ويضم مئات الآلاف من الأعمال التى اجتذبت حوالى 10 ملايين زائر سنويًا ، وذلك قبل القيود الأخيرة التى تم فرضها بسبب جائحة كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موناليزا بالقشدة.. الجارديان: التحقيق مع مخرب اللوحة الأشهر فى العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.