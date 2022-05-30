قصص مشتركة.. تعرف على تفاصيل الخاصية الجديدة من سناب شات

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان لها إن الخاصية الجديدة نأمل من خلالها فى مساعدة مستخدمى سناب شات فى تحويل اللحظات المشتركة إلى ذكريات مشتركة، بحسب «العربية».
وأوضح موقع «تك كرانش» المتخصص فى موضوعات التكنولوجيا أن إطلاق الخاصية الجديدة يأتى بعد أسابيع قليلة من مؤتمر «قمة شركاء سناب»، حيث أعلنت الشركة عن العديد من الخصائص الجديدة.
ومن الخصائص الجديدة التى خاصية «دايركتور مود» أو «وضع المدير»، وتهدف لتوفير طريقة سهلة للوصول إلى خاصية الابتكار الأساسية لنشر الفيديوهات على منصة «سناب شات»، بالإضافة إلى خاصية الفيديوهات القصيرة المعروفة باسم «سبوتلايت».
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