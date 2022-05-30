مخترع اللوح الطائر يسقط فى بحيرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وظهر بالفيديو مخترع اللوح الطائر، الفرنسى فرانك زاباتا، عندما كان يحلق فى بيساكروس جنوب غربى فرنسا، ووقتها تحطم الـ "فلاى بورد" ليسقط فى مياة بحيرة. وأنقذ المسعفون فرانك زابات من البحيرة، ونقله إلى إحدى المستشفيات للحصول على العلاج والرعاية اللازمة، وفقا لموقع "ذا صن" البريطانية. وكشفت صحيفة "سيد أويست" لمحلية فى فرنسا، بأن زاباتا يتماثل للشفاء فى المستشفى، إثر إصابته فى الحادث الذى وقع ظهر السبت. ويذكر أن فرانك زاباتا، هو أول رجل يعبر بحر المانش مستعينا بـ لوح طائر، بعد نجاح محاولته فى 2019 بعبور المانش وتسجيل توقف واحد خلال استراحة صغيرة لتزويد لوحة الطائر بالوقود.

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