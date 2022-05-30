مثل حادث الطفل ريان.. سقوط 18 شخصا فى بئر باليمن

جدة - نرمين السيد - بعد وفاة الطفل المغربى "ريان" وسقوطه فى بئر عميق، شهدت اليمن حادثة جديدة انتهت بإنقاذ 15 شخصا وانتشال جثامين 3 أشخاص آخرين بعد بقائهم بشكل جماعى لساعات فى بئر بمحافظة البيضاء.





واقعة بئر اليمن

ووقعت الحادثة فى بلدة ريفية بمديريات رداع فى البيضاء، حيث كان الأهالى يعملون على تعميق وتوسعة بئر جوفية حتى انهارت التربة على 18 شخصا.

ووفقا لعادة تلك المناطق، كان يجتمع الأفراد على تقديم العون ورفع معنويات العاملين فى الحفر من خلال الاستعانة بالأغانى الشعبية، حتى تفاجئ الحاضرين بانهيار طينى كبير شمل أجزاء واسعة من محيط البئر.

وحدث وقتها حالة من الفوضى والصخب بين الحاضرين، ليسقط بعدها واحد فوق آخر تحت أنقاض التراب، وبعدها بدأوا يستغيثوا بالعمال وتتدخل جرافة يقودها شخص يدعى "حسين سيدم"، الذى اندفع إلى إنشاء حفر موزاى للبئر خلال فترة بلغت 4 ساعات بهدف الوصول إلى الأفراد الموجودين تحت الأنقاض.

إنقاذ ضحايا البئر

وبجهود سيدم نجح فى إنقاذ 15 شخصا بينهم أطفال ولكن لم يمكن من إنقاذهم جميعا لوفاة 3 أفراد إثر كتل التراب وانسداد الهواء.

وتعرض الـ 15 فرد إلى بعض الإصابات المختلفة، ولكن تم إسعافهم بالذهاب لمستشفى مدينة رداع، لتجنب أى تبعات صحية نتيجة بقائهم تحت التراب.

محاولات الإنقاذ

وكشف مدير مكتب الإعلام والعلاقات فى رداع، أحمد العزانى، أن تلك الفترة التى استمرت حوالى 4 ساعات، كفيلة فى منح الأمل حول العثور على الأحياء ولو شخص واحد.

ووصف العزانى السائق حسين سيدم بـ "البطل"، موضحا أنه لم يفكر أحد بالاتصال بالجهات المختلفة مثل الدفاع المدنى وغيره، لكونها بيئة نائية تنعدم فيها حتى عجلة رفع أو أداة أخرى يمكن استخدامها.