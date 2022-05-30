- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
واقعة بئر اليمن
ووقعت الحادثة فى بلدة ريفية بمديريات رداع فى البيضاء، حيث كان الأهالى يعملون على تعميق وتوسعة بئر جوفية حتى انهارت التربة على 18 شخصا.
ووفقا لعادة تلك المناطق، كان يجتمع الأفراد على تقديم العون ورفع معنويات العاملين فى الحفر من خلال الاستعانة بالأغانى الشعبية، حتى تفاجئ الحاضرين بانهيار طينى كبير شمل أجزاء واسعة من محيط البئر.
وحدث وقتها حالة من الفوضى والصخب بين الحاضرين، ليسقط بعدها واحد فوق آخر تحت أنقاض التراب، وبعدها بدأوا يستغيثوا بالعمال وتتدخل جرافة يقودها شخص يدعى "حسين سيدم"، الذى اندفع إلى إنشاء حفر موزاى للبئر خلال فترة بلغت 4 ساعات بهدف الوصول إلى الأفراد الموجودين تحت الأنقاض.
إنقاذ ضحايا البئر
وبجهود سيدم نجح فى إنقاذ 15 شخصا بينهم أطفال ولكن لم يمكن من إنقاذهم جميعا لوفاة 3 أفراد إثر كتل التراب وانسداد الهواء.
وتعرض الـ 15 فرد إلى بعض الإصابات المختلفة، ولكن تم إسعافهم بالذهاب لمستشفى مدينة رداع، لتجنب أى تبعات صحية نتيجة بقائهم تحت التراب.
محاولات الإنقاذ
وكشف مدير مكتب الإعلام والعلاقات فى رداع، أحمد العزانى، أن تلك الفترة التى استمرت حوالى 4 ساعات، كفيلة فى منح الأمل حول العثور على الأحياء ولو شخص واحد.
ووصف العزانى السائق حسين سيدم بـ "البطل"، موضحا أنه لم يفكر أحد بالاتصال بالجهات المختلفة مثل الدفاع المدنى وغيره، لكونها بيئة نائية تنعدم فيها حتى عجلة رفع أو أداة أخرى يمكن استخدامها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مثل حادث الطفل ريان.. سقوط 18 شخصا فى بئر باليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.