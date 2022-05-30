ريلمى تكشف عن موعد طرح هاتفها الجديد «Realme GT Neo3T»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Realme GT Neo3T" بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.53 بوصة، بدقة عرض 1080 × 2400 بيكسل.

ويزود بكاميرا خلفية حيث تأتى الأساسية منه بدقة 64 ميجابكسل، وتكون متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى عدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وذلك إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتى 8 أو 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويتوفر بالهاتف بطارية كبيرة الحجم، حيث تبلغ سعتها 4500 ميللى أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات.