بدلا من التكييف.. طرق بسيطة لمحاربة الطقس الحار

جدة - نرمين السيد - وبسبب الخوف من ارتفاع فاتورة الكهرباء يلجأ البعض إلى طرق بسيطة لأجل محاربة الطقس الحار وتبريد المنزل دون استخدام تكييف.

ومن بين طرق محاربة البرد خلال الطقس الحار، وفقا لموقع "evapalar":

-غلق الستائر فى النهار:

يجب غلق الستائر أثناء النهار بستائر غامقة، حتى لا يتم السماح بدخول أشعة الشمس الحارة والتمكن من تبريد المكان دون تكييف.

-فتح النوافذ ليلا:

يفضل فتح النوافذ خلال فترات الليل لأجل الاستمتاع بالهواء لدخول الهواء البارد وإخراج الساخن.

-وضع الثلج أو الماء البارد أمام المروحة:

يمكن وضع الماء البارد أما المروحة أثناء تشغيلها، لأن ذلك يؤدى إلى نقل هواء المروحة لبرودة المياه أو الثلج فى الأماكن حولها.

-الاستعانة بالمصابيع الـ LED:

تحافظ مصابيح LED على برودتها مما لا تتسبب فى تسخين الطقس، وفى حالة عدم القدرة على تغيير المصابيح يجب تقليل الأنوار وإطفائها فى ساعات النهار.

-الاستحمام بالماء البارد:

يساعد الاستحمام بالماء البارد أو الفاتر فى تكييف الجسم مع درجة حرارة الطقس والتغلب على الطقس الساخن.