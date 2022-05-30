هل يجفف الأرز الهواتف من المياه أم خرافة؟

جدة - نرمين السيد - تعرض الهاتف للمياه

يندفع أصحاب الهواتف وخصوصا غير المقاومة للمياه إلى البحث عن أوان مليئة بالأرز بمجرد تعرضها لكميات من المياه بهدف تجفيفها.

وكشف موقع "howtogeek" أن الأرز لا يمتلك قدرات كبيرة على امتصاص الرطوبة، وتتشابه نتيجته إذا تم وضع الهاتف فى وعاء فارغ تماما، لقدرة الأرز الضعيفة على امتصاص السوائل وحل المشكلة الرئيسية.

الأرز وتجفيف الهواتف

وفى بعض الأحيان لا يتسرب الماء بشكل كبير داخل الهاتف، ويعد تركه بعض الوقت ليجف بمفرده كافيا لحل المشكلة، ففى الواقع عند وضع الهاتف بالأرز يعتقد الناس أن السبب فى حل المشكلة هو تركه بالأرز، ولكن الحقيقة تكمن فى مجرد ترك الهاتف بعض الوقت ليجف.

وأوضح الخبراء أنه عند وضع الهاتف داخل الأرز قد يتسرب غبار الأرز داخل فتحتات الهاتف وعند اختلاطها بالمياه الموجودة تشكل ما يشبه العجين التى يصعب إزالتها.

حل مشكلة تجفيف الهواتف

عند تعرض الهاتف لكميات كبيرة من المياه يجب إغلاقه أولا وإزالة شريحة الاتصال أو بطاقة الذاكرة والبطارية إذا كانت قابلة للإزالة، ووضعه أمام الهواء لتجفيفه.

وبالرغم من ذلك لا يعد كافيا لتجفيفه، بل يحتاج الأمر إلى فتحه وتجفيفه بكحول عازل أو بالهواء.