قفزت بالمظلة.. عجوز 103 أعوام تحطم الأرقام القياسية وتدخل جينيس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونجحت السويدية التى تدعى "روت لارسون" وتبلغ من العمر 103 عاما، فى القفز على بعد 240 كيلومترا جنوب غرب العاصمة السويدية ستوكهولم. وعلقت روت لوكالة الأنباء السويدية على قفزتها وقالت: "كان من الرائع القيام بذلك، لقد كنت أفكر فى الأمر منذ فترة طويلة". وانتظرها أفراد العائلة والأصدقاء فى المطار، وكانت الجدة قفزت بهدوء واندفع نحوها مساعدون حاملين إليها أداة المشى لإعانتها على النهوض. وحضر ممثل عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل القفزة، وخصوصا بعد تحطيمها الرقم القياسى السابق الذى سجله شخص يبلغ 103 أعوام و181 يوما.

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