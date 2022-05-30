لمشاركة عدد من الأصدقاء.. تويتر يختبر «Circle»

جدة - نرمين السيد - وأطلقت تويتر اسم على تلك الميزة الجديدة التى تسمى "Circle"، وما زالت قيد الاختبار على الرغم من وصولها لعدد كبير من المستخدمين لطرحها رسميا الفترة المقبلة.
وأشار تويتر إلى أن تلك الميزة يتم اختبارها لمختلف المستخدمين سواء هواتف أيفون وأندرويد وموقع تويتر على الويب عالميا.
وتسمح الميزة للمستخدمين بمشاركة التغريدات مع عدد معين من الأشخاص بدلا من نشرها لجميع المتابعين، كما بدأت مؤخرا فى توفير تلك الميزة لمزيد من المستخدمين عبر إشعار منبثق يشجعهم لإرسال تغريدة معنية خصيصا لدائرتهم المقربة.
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