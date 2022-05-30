جوجل تكشف عن أداة لتحويل النص إلى صور

جدة - نرمين السيد - وقال فريق جوجل، إن Imagen تفوق بشكل ملحوظ على DALLE 2، فضلا عن DrawBench الذى يتحكم فى مولدات نص إلى صورة مختلفة.

ويحذر الباحثون الأمريكيون من أن الأساليب التوليدية يمكن أن تنشر معلومات مضللة وتثير المضايقات، وتؤدى إلى تفاقم التهميش.

قال الباحثون: "يشير تقييمنا الأولى أيضا إلى أن Imagen يشفر العديد من التحيزات الاجتماعية والقوالب النمطية، بما فى ذلك التحيز العام نحو إنتاج صور للأشخاص ذوى البشرة الفاتحة والميل للصور التى تصور المهن المختلفة لتتماشى مع الصور النمطية الغربية عن الجنسين".

واستنتج الفريق أن Imagen "ليس مناسبا للاستخدام العام فى هذا الوقت"، ولكنه يقدم الأمل فى إصداره فى المستقبل.