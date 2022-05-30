Vivo Y33e 5G.. فيفو تطلق هاتفها الجديد بمواصفات وأسعار مدهشة

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف Vivo Y33e 5G الجديد بعديد من المزايا المدهشة والإمكانيات الكبيرة مع وجود معالج مميز وبطارية بسعة كبيرة، فضلا عن سعره الذى يناسب الجميع.

وذكر موقع Gizmochina أن هاتف فيفو Vivo Y33e 5G يأتى بشاشة قياس 6.51 بوصة من نوع LCD مع معدل تحديث 60 هرتز فى الثانية، وجودة + FHD، ودقة تبلغ x 1600 720 بكسل، فضلا عن وجود كاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل مع ميزات التصوير الفوتوجرافى.

Vivo Y33e 5G

ولفت الموقع إلى أن هاتف فيفو الجديد Vivo Y33e 5G يأتى مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع نوتش صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية على شكل قطرة ماء، فضلا عن وجود كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو.

هاتف فيفو Vivo Y33e 5G يعمل بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميديا تيك، كما يدعم الجيل الخامس 5G مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.

Vivo Y33e 5G

هاتف فيفو الجديد Vivo Y33e 5G، يحتوى على بطارية بقدرة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن بقدرة 10 واط، مع دعم لتقنيات لشبكات Wi-Fi 802.11ac وBluetooth وGPS، وBluetooth 5، ودعم بطاقة SIM المزدوجة.

وعن سعر هاتف فيفو Vivo Y33e 5G فيبلغ حوالى 194 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 3 آلاف و600 جنيه مصرى.