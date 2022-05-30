سيشن الوحل.. لحظة وقوع عروسين فى الطين أثناء التقاط صور الزفاف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ووقع العريس وعروسه فى موقف محرج أثناء التقاط صور "سيشن" لهما، حيث سقط العريس أثناء حمله لعروسه فى بركة الطين، ما بدل لحظات السعادة إلى حزن، كما تغير لون الفستان الأبيض إلى اللون الأسود!

المشاهد ذكرتها صحيفة "ديلى ستارز" البريطانية، لافتة إلى أن العريس وعروسه كانا فى كازخستان، وتحديدا فى منطقة تسمى ألماتى، حيث أصبحا حديث موقع تيك توك، عقب نشر مصور حفل الزفاف لقطات الكواليس الخاصة بجلسة التصوير.

ومن جانبه، أشار مصور لقطات سقوط العروسين إلى أنه كان يقوم بتجربة جديدة مع العريس والعروس فى التقاط صور الزفاف فى الوحل بدلا من الخضرة، إلا أنه لم يتخيل أن الأمور ستنقلب رأسا على عقب.