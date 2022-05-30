«أوعى تحلق» .. دراسة تؤكد وجود ذهب فى شعر الرأس

جدة - نرمين السيد - وأشار الباحثون إلى أن عنصر الذهب أيضًا موجود كجسيمات نانوية فى التربة والبحر، كما تمتص النباتات والحيوانات بعض جزيئات الذهب، وتعود للإنسان عبر السلسة الغذائية.
وأوضح الباحثون أن جسم الإنسان يحتوى على 2 ملليجرام من الذهب، وتنظم أجسادنا تركيز المعادن النشطة كالنحاس والزنك، وتتخلص من الفائض عبر الجلد والشعر، ومثلهم الذهب.
وأكد الباحثون أن أجسام الأطفال، والذين تقل أعماره عن 3 أشهر، بها ذهب أكثر من الموجود فى أجسام البالغين، ويأتى من حليب الأمهات.
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