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جدة - نرمين السيد - وتظن قاعدة المظلة ما يقرب من 16 طن، وباقى أجزائها 600 طن تقريبًا، كما اتفقت رئاسة شؤون المسجد الحرام مع الشركة المصنعة على أن تكون هذه المظلة العملاقة حصريًا فقط فى المسجد الحرام.
وستعمل هذه المظلة العملاقة على ترطيب الأجواء فى صحن الكعبة، وأيضًا تخفيف شدة الحرارة على الطائفين فى كل الأوقات، وخاصة فترة الظهيرة التى ترتفع فيها درجة الحرارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتغطية صحن المطاف.. أكبر مظلة فى العالم بالمسجد الحرام (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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