لتغطية صحن المطاف.. أكبر مظلة فى العالم بالمسجد الحرام (صور)

جدة - نرمين السيد - وتظن قاعدة المظلة ما يقرب من 16 طن، وباقى أجزائها 600 طن تقريبًا، كما اتفقت رئاسة شؤون المسجد الحرام مع الشركة المصنعة على أن تكون هذه المظلة العملاقة حصريًا فقط فى المسجد الحرام.

وستعمل هذه المظلة العملاقة على ترطيب الأجواء فى صحن الكعبة، وأيضًا تخفيف شدة الحرارة على الطائفين فى كل الأوقات، وخاصة فترة الظهيرة التى ترتفع فيها درجة الحرارة.