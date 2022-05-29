اليابان تعانى أزمة فى أعداد المعلمين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحيفة - عبر موقعها الإلكترونى - أن المدارس العامة تواجه حاليا نقصا للمعلمين فى أنحاء اليابان، عقب بداية العام الدراسى الجديد فى أبريل الماضى.

وصرح مسؤول بمجلس التعليم اليابانى، بأن "المشكلة وجدت نظرًا لأن عددا قليلا من الأشخاص يرغبون فى الانضمام لمهنة التدريس بسبب ساعات العمل الطويلة، ما أدى لخلق العجز الحالى".

ووفقا لأول استطلاع تم إجراؤه من قبل وزارة التعليم اليابانية للسنة المالية الماضية، فإن نحو 1897 منشأة تعليمية فى أنحاء البلاد تفتقر لنحو 2558 معلما فى أبريل للعام الماضى عقب بدء العام الدراسى.

ومن الممكن أن يواجه العاملون فى المجال التعليمى تزايدا خطيرا فى نقص المدرسين بدءً من الآن، إذا شرع الحاليون فى بدء إجازات لعدة أسباب من بينها المرض أو إجازات وضع، ما دعا الخبراء فى اليابان لتحسين البيئة المحيطة بالمعلمين بعد اتخاذ عدة خطوات.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة اليابانية تخطط لاتخاذ تدابير مضادة، بما فى ذلك إعادة تعيين المعلمين المتقاعدين ووجود المزيد من المعلمين الجدد التى يتم تنفيذها حاليا.