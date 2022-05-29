بالتعاون مع نتفليكس.. سونى تواصل تحويل ألعاب البلاى ستشين لأفلام

جدة - نرمين السيد - وقالت سونى إنها بصدد تقديم عرض يعتمد على لعبة Horizon Zero Dawn بالتعاون مع منصة الأفلام الشهيرة نتفليكس، وتعمل الشركة أيضًا على فيلم يعتمد على سلسلة ألعاب Gran Turismo.

يذكر أن سونى باعت أكثر من 85 مليون نسخة من سلسلة Gran Turismo من الإصدار الأخير Gran Turismo 7، والذى وصل إلى المتاجر فى شهر مارس الماضى.