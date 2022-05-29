الفروق بين هاتف نوكيا «N73» وتصميمه المتطور

جدة - نرمين السيد - هواتف نوكيا

وحرصت الشركة على تطوير مزايا هاتف "N73" لطرح التصميم الجديد منه بمواصفات مبهرة، تساعده فى دخول حلقة المنافسة مع غيره من الهواتف الصادرة من قبل الشركات الأخرى.

الفرق بين هواتف نوكيا القديمة والحديثة

ويرصد "دوت الخليج" أبرز الاختلافات لهاتف "N73" وتصميمه المتطور الذى يحمل اسم "Nokia N73 5G".

مواصفات هاتف N73

وفى البداية نقدم بعض التفاصيل التى كان يحملها هاتف "N73"، الذى يعد من أكثر الهواتف المستخدمة منذ طرحه، منها:

-تم إصداره فى 2006.

-كان من الهواتف الأكثر مبيعا لإمكانياته الهائلة وجودة التصوير.

-يعمل بنظام التشغيل Symbian OS.

-معظمه من البلاستيك، ويتكون من عدد أزرار للتحكم فى الصوت أو بدء وإنهاء المكالمات.

-بطاريته ذات سعة 1100 ميللى أمبير، تسمح للعمل لمدة 14 يوما.

-يتميز بلقطاته الجيدة، وتأتى الكاميرا الرئيسية منه بـ 3.2 ميجا بيكسل، وبه تقريب رقمى 4x وإضاءة الخلفية LED، بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية، وكانت جودة الفيديو بعيدة عن المثالية.

مواصفات Nokia N73 5G

بينما مواصفات هاتف "Nokia N73 5G" الجديد، تبهر الأفرد والتى منها:

-يأتى Nokia N73 5G بشاشة ذات نوع Super AMOLED، وتعمل باللمس وتبلغ دقتها 1080 × 2400 بيكسل.

-يزود الهاتف بذاكرة الوصول العشوائى 10/12/16 جيجابايت، وتخزين خارجى يصل إلى 1 تيرابايت.

-يحتوى على كاميرا رباعية بالخلف بدقة 108 + 32 + 16 + 5 ميجابيكسل، وواحدة أمامية بدقة 64 ميجابيكسل.

-تبلغ سعة البطارية 7850 ميللى أمبير فى الساعة.