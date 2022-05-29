وحش التصوير.. أبرز مواصفات هاتف هواوى الجديد

جدة - نرمين السيد - Huawei Nova 9 SE

ويأتى هاتف "Huawei Nova 9 SE" بشاشة من نوع LCD، وبقياس 6.78 بوصة، وبجودة عرض FullHD، وبدقة 1080 × 2388 بيكسل، ويكون الجزء الأمامى والخلفى من الهاتف مغطى بطبقة من الزجاج.

ويتميز الهاتف بأداءه القوى، حيث يعمل من خلال معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، يدعم شبكات الجيل الرابع 4G.

كاميرا وبطارية Huawei Nova 9 SE

ويزود الهاتف بإعدادات كاميرا مميزة تدعم خاصية الوضع الليلى الفائق Super Night Mode مما يجعل الصور أكثر وضوحا وإشراقا مع إمكانية التقاط عدة تعريضات وتدمجها فى واحدة.

ويقترن الهاتف ببطارية كبيرة الحجم حيث تبلغ سعتها 4000 ميللى أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات.