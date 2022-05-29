جدة - نرمين السيد - Huawei Nova 9 SE
ويأتى هاتف "Huawei Nova 9 SE" بشاشة من نوع LCD، وبقياس 6.78 بوصة، وبجودة عرض FullHD، وبدقة 1080 × 2388 بيكسل، ويكون الجزء الأمامى والخلفى من الهاتف مغطى بطبقة من الزجاج.
ويتميز الهاتف بأداءه القوى، حيث يعمل من خلال معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، يدعم شبكات الجيل الرابع 4G.
كاميرا وبطارية Huawei Nova 9 SE
ويزود الهاتف بإعدادات كاميرا مميزة تدعم خاصية الوضع الليلى الفائق Super Night Mode مما يجعل الصور أكثر وضوحا وإشراقا مع إمكانية التقاط عدة تعريضات وتدمجها فى واحدة.
ويقترن الهاتف ببطارية كبيرة الحجم حيث تبلغ سعتها 4000 ميللى أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش التصوير.. أبرز مواصفات هاتف هواوى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.