5 نصائح تخفف من ضغوطات العمل

جدة - نرمين السيد - ويعد ضغوط العمل من الأمور الطبيعية التى يمر بها الكثير خلال فترة العمل، ولكن هناك بعض الخطوات التى تقلل منها للحفاظ على صحة الأفراد، وفقا لموقع "healthline" منها:

-كتابة الضغوطات:

ينتج عن التعرض الطويل للإجهاد طويل الأمد، التأثير على الصحة الجسدية والعقلية، ولتخفيف المواقف العصبية يجب كتابة مصادر التوتر، والعمل على تخفيفها.

-فترات الراحة:

من المهم أن يأخذ الموظف فترات راحة من التفكير، وذلك من خلال أخذ إجازة وعدم التعرض للرسائل المتعلقة بالعمل أو قطع الاتصال بالهاتف.

-الموازنة بين الحياة العملية والشخصية:

يجب على الفرد إنشاء حدود واضحة بين العمل والحياة الشخصية لتجنب الإجهاد المحتمل.

-الاعتناء بالنفس:

يعد تخصيص وقت للعناية بالنفس من الأمور المهمة التى تساعد الفرد على تخفيف القلق والتوتر وغيرها من الأمور المزعجة الناتجة عن ضغوطات العمل، لذا يفضل تخصيص وقت للمرح والتنزه.

-الاعتماد على شبكة دعم قوية:

يجب على الفرد الحفاظ على التواصل مع الأصدقاء وأفراد الأسرة للمساعدة فى التعامل مع مواقف العمل المجهد، وتخفيف التوتر المتراكم.