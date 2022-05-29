5 نصائح تخفف من ضغوطات العمل

جدة - نرمين السيد - ويعد ضغوط العمل من الأمور الطبيعية التى يمر بها الكثير خلال فترة العمل، ولكن هناك بعض الخطوات التى تقلل منها للحفاظ على صحة الأفراد، وفقا لموقع "healthline" منها:
-كتابة الضغوطات:
ينتج عن التعرض الطويل للإجهاد طويل الأمد، التأثير على الصحة الجسدية والعقلية، ولتخفيف المواقف العصبية يجب كتابة مصادر التوتر، والعمل على تخفيفها.
-فترات الراحة:
من المهم أن يأخذ الموظف فترات راحة من التفكير، وذلك من خلال أخذ إجازة وعدم التعرض للرسائل المتعلقة بالعمل أو قطع الاتصال بالهاتف.
-الموازنة بين الحياة العملية والشخصية:
يجب على الفرد إنشاء حدود واضحة بين العمل والحياة الشخصية لتجنب الإجهاد المحتمل.
-الاعتناء بالنفس:
يعد تخصيص وقت للعناية بالنفس من الأمور المهمة التى تساعد الفرد على تخفيف القلق والتوتر وغيرها من الأمور المزعجة الناتجة عن ضغوطات العمل، لذا يفضل تخصيص وقت للمرح والتنزه.
-الاعتماد على شبكة دعم قوية:
يجب على الفرد الحفاظ على التواصل مع الأصدقاء وأفراد الأسرة للمساعدة فى التعامل مع مواقف العمل المجهد، وتخفيف التوتر المتراكم.
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