بيل جيتس يتوقع ظهور جائحة جديدة بعد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال جيتس فى تصريحات لصحيفة "دياريو" الإسبانية: "هناك احتمال بنسبة 50% أن تكون لدينا جائحة آخرى فى السنوات العشرين المقبلة"، مضيفا إننا "لم نشهد الأسوأ بعد، لا أريد أن يكون صوتا متشائما، إلا أن هناك احتمالا كبيرا بشأن ظهور متغير جديد أكثر ضراوة".
وكان جيتس، قد حذر فى وقت سابق من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد، وأنه "لا يزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر منها أكثر انتشارا وأكثر فتكا".
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