لهواتف آيفون.. اختفاء ميزة الوضع المظلم فى فيسبوك

جدة - نرمين السيد - وتعد ميزة الوضع المظلم من المزايا التى يفضلها الكثير من مستخدمى فيسبوك، لذا يعد اختفائها من أهم المشاكل التى يعانى منها أصحاب هواتف أيفون دون وجود سبب واضح.

وكشفت موقع "9to5Mac" التقنى أن اختفاء ميزة الوضع المظلم قد تكون بسبب خطأ فنيا حدث بالتطبيق، ولكن لم تصدر "ميتا" الشركة المالكة للتطبيق عن أى بيانات رسمية حول اختفائها لدى هواتف أيفون.

وأعرب عدد من مستخدمى فيسبوك عن انزعاجهم لعدم قدرتهم ع لى تمكين الوضع المظلم يدويًا مباشرة في تطبيق فيسبوك، كما لا يمكنهم تبديل الوضع المظلم داخل التطبيق الذي كان متاحًا في قائمة "الإعدادات" .

وعانى بعض مستخدمى فيسبوك خلال الأيام الماضية بسبب عدد من المشكلات الفنية التى منها اختفاء رؤية التفاعلات "الريأكشن"، ثم عودتها بشكل مفاجئ بعد إصلاحها.