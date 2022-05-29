بسبب اختلاف المقاسات.. ملابس الأطفال بالإيجار داخل محل بريطانى

جدة - نرمين السيد - وتلجأ بعض الأسر فى بريطانيا إلى إلقاء ملابس الطفل القديمة فى القمامة، ناتجا عنه زيادة نسبة التلوث البيئى.

وأشارت صحيفة "مترو" البريطانية إلى أن بريطانيا يتراكم بقمامتها نحو 300 ألف قطعة من الملابس أسبوعيا، لذا قرر واحد من المتاجر "جون لويس" الاستعانة بفكرة جديدة.

وقرر متجر "جون لويس" فى بريطانيا، توفير فرصة للأباء لتبادل الملابس عندما يكبر طفلهم وتختلف مقاساته، من خلال الاشتراك فى خدمة تقدر بـ 18 جنيها إسترلينيا شهريا.

وتسمح تلك الفكرة للوالدين باستئجار ملابس الأطفال حتى تختلف مقاساتهم، وذلك للحفاظ على البيئة من التلوث.

ويمكن للوالدين استئجار نحو 6 أو 7 قطع من الملابس فى أى وقت واستبدالها بتصميمات جديدة أو مقاسات أكبر، بالإضافة إلى إمكانية تنظيف الملابس وإصلاح العيوب بها وإعادتها جديدة.