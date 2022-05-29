زار قاعة المومياوات.. تفاصيل زيارة «توتى» إلى المتحف القومى للحضارة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف غنيم، فى مداخلة هاتفية، فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن النجم الإيطالى "توتي" زار قاعة المومياوات الملكية وقدمنا له أكثر من هدية تذكارية، مؤكدا أن المتحف أصبح منارة ثقافية وأثرية.
وأكد رئيس هيئة المتحف، أن استقبال المتحف لهذه الزيارات يرسل صورة إيجابية عن المقصد المقصد السياحى المصرى ويجعل من المتحف واجهه أساسية فى البرامج السياحية، وأن المتحف مستعد دائما لاستقبال السائحين والوفود من جميع دول العالم.
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