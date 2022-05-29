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إيلون ماسك: نيجيريا وموزمبيق توافقان على إتاحة خدمة الإنترنت "ستارلينك"

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أ ش أ 2022-05-28 22:50 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قال إيلون ماسك الملياردير الكندى ورجل الأعمال والرئيس التنفيذى لشركتى "تسلا" و"سبيس إكس"، إن دولتي نيجيريا وموزبيق وافقتا على إتاحة خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" الخاصة بشركة "سبيس إكس".

وأشار موقع "تيك كرانش" التقنى أن هذا الإعلان يأتي بعد عدة أيام من تغريدة لإيلون ماسك قال فيها إنه سيتم الإعلان قريبا عن أول الدول الإفريقية التي ستتيح خدمة الإنترنت الخاصة بشركته.

وذكر الموقع أن إطلاق الخدمة فى إفريقيا، خاصة فى نيجيريا، يجرى العمل عليه منذ مايو الماضى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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