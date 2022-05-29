وأشار موقع "تيك كرانش" التقنى أن هذا الإعلان يأتي بعد عدة أيام من تغريدة لإيلون ماسك قال فيها إنه سيتم الإعلان قريبا عن أول الدول الإفريقية التي ستتيح خدمة الإنترنت الخاصة بشركته.
وذكر الموقع أن إطلاق الخدمة فى إفريقيا، خاصة فى نيجيريا، يجرى العمل عليه منذ مايو الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيلون ماسك: نيجيريا وموزمبيق توافقان على إتاحة خدمة الإنترنت "ستارلينك" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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