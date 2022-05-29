اعرف حظك.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 مايو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

السرطان

لا تجعل حالتك النفسية تؤثر على حياتك المهنية، وحاول أن تفهم حبيبك جيدًا.

العذراء

لا تغضب أثناء العمل، وأبحث عن حبيب متوافق مع صفاتك.

الحوت

انصت لنصائح زملائك فى العمل، واقترب من أصدقائك وعائلتك لتجد السعادة.

الأسد

رتب أهدافك فى العمل لتستطيع أن تحققها، وابتعد عن العلاقات التى تؤذى مشاعرك.

العقرب

استقرار فى العمل، واكسر الحواجز بينك وبين شريكك العاطفى.

الثور

تحلى بالصبر عن التعامل مع مديرك فى العمل، وحاول أن تحسن الظن بشريكك العاطفى، حتى لا تتأثر العلاقة.

القوس

ركز فى عملك ولا تتشتت، وكن مرنًا مع الشريك العاطفى.

الجدى

نظم وقتك بين العمل وحياتك الشخصية، تغييرات إيجابية على المستوى العاطفى.

الميزان

ربما يكون وقتًا مناسبًا لعقد صفقات جديدة، وحاول أن تفاجئ شريكك العاطفى.

الجوزاء

لديك شغف كبير فى العمل، واحتوى شريك حياتك.

الحمل

تواضع فى العمل ولا تفتعل المشكلات، واختار شريك حياتك بناءً على الشخصية وليس المظهر.

الدلو

فرص جيدة فى العمل، واهتم بشريكك العاطفى لتعيش حياة سعيدة.