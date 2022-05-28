«جاى يشترى».. جمل يقتحم محل لبيع الفضيات فى سوق صنعاء باليمن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - التقطت كاميرا أحد المحال التجارية لبيع الفضيات بمدينة صنعاء باليمن، فيديو طريف لجمل دخل إلى المحل وكأنه أحد الزبائن يريد شراء منتج من المحل، الأمر الذى أثار السخرية والضحك أيضًا.





وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى الجمل وهو يدخل بشكل مفاجئ لمحل لبيع منتجات الفضى بمنطقة الأسواق بصنعاء القديمة، مما أثار الرعب فى نفوس أصحاب المحل، فقفزوا فى أقل جزء من الثانية وتركوا المحل للجمل وتسللوا إلى فتحة صغيرة بجانب «الفاترينة»، هربًا منه فى مشهد غريب وكوميدى مضحك أيضًا. وأثار هذا المشهد كثيرًا من الدعابة والفكاهة والضحك لدى عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

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