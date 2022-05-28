بشرى سارة من آبل لمستخدمى آيفون بشأن التطبيقات

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن تقوم آبل بتفعيل هذا الإجراء بداية من 30 يونيو المقبل، وهذا الخاصية لكى يتمكن مستخدمى هواتف آيفون من حذف آى تطبيق فى آى وقت وفقًا لـ«العربية».

وهذه الخاصية لمنع مطورى التطبيقات من الإبقاء على المستخدمين المشتركين معهم، حتى وأن قرروا المغادرة، وأيضًا وضع حد لعمليات البحث الكثيرة التى يخوضها المستخدمين للتخلص من التطبيقات المختلفة.