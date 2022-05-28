«رغايين».. أكثر 5 أبراج تعشق كثرة الحديث

جدة - نرمين السيد - يوجد حولنا الكثير من الأشخاص الذين يتحدثون كثيرًا ولا يكادون يتوقفون عن الكلام، سواء فى المنزل أو العمل أو أى مكان ذهبنا إليه، وهناك مواليد 5 أبراج يصنفون على أنهم الأكثر حديثًا أو يحبون «الرغى» كما نطلق عليهم وفقًا لموقع «أبراج».





5 أبراج «رغايين»

أولًا: الحمل، يتحدث مواليد برج الحمل دائمًا عما يفكرون به للآخرين، وهذا يجعل الناس يعرفون كل شئ عنهم.

ثانيًا: الجوزاء، مواليد برج الجوزاء من ضمن الأبراج كثيرة الحديث، للأقارب والغرباء أيضًا، بيخبروهم عن مشاعرهم أو أمور حدثت معهم.

ثالثًا: الأسد، يعرف مواليد برج الأسد فى حبهم للتحدث مع الآخرين لفرض السيطرة، كما أنه متحدث لبق، وقد يتحدث كثيرًا كى يرضى غروره.

رابعًا: القوس، يفضل مواليد برج القوس التحدث مع الأشخاص الجدد لفترات طويلة، حتى وأن لم يكن بينهم معرفة سابقة، كما يتميزون بروح المرح والدعابة، مما يدفعهم لنشر روح الفكاهة فى أى مكان تواجدوا به.

خامسًا: الميزان، من ضمن الأبراج كثيرة الحديث، فلديهم استعداد لإطلاع الآخرين على تفاصيل حياتهم الشخصية.