إيلون ماسك يحرر تويتر

جدة - نرمين السيد - نشر الملياردير الأميريكى، إيلون ماسك، مالك شركة تسلا، عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر، صورة عبارة عن رسمًا كاريكاتيريًا، ظهر فيه وهو يفتح باب القفص للعصفور الأزرق «تويتر» ويحرره، فى إشارة منه بتمسكه بحرية الرأى والتعبير على موقع التغريدات، بحسب «العربية».





ولاقت الصورة المنشورة تفاعلًا كبيرًا، وكذلك استحسان الكثير من المتابعين، وحصدت آلاف التعليقات والمشاركات على موقع التغريدات. وكان ماسك قد أكد قبل ذلك أكثر من مرة أنه فى حالة استحواذه الكامل على المنصة سوف يحافظ على مبدأ حرية الرأى، حيث غرد قبل ذلك قائلًا: «آمل أن يبقى حتى أسوأ منتقدى على تويتر، لأن هذا ما تعنيه حرية التعبير».

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