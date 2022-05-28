جدة - نرمين السيد - ونقل موقع "ذا فيرج" التقنى عن الشركة قولها إن التحديث الجديد يهدف إلى "تسهيل فهم أحدث منتجات الشركة". وأكدت "ميتا" أن التحديث لا يحتوى على طرق جديدة لجمع أو استخدام أو مشاركة بيانات مستخدميها وأنها مستمرة فى عدم بيع هذه البيانات، موضحة أن التحديث الجديد يتضمن إضافة أمثلة لمساعدة المستخدمين فى فهم كل بند من بنود سياسة الخصوصية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة «ميتا» تجرى مراجعة جديدة لسياسة الخصوصية وشروط الخدمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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