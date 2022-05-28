15 مليار دولار لتطوير مركبة فضائية تعمل بالطاقة النووية

جدة - نرمين السيد - وقال مدير الوكالة الروسية دميترى روجوزين فى تصريح لقناة "روسيا ــ 24" اليوم السبت:" إن وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" تحتاج إلى تريليون روبل (ما يعادل 15 مليار دولار) لدعم تطوير سفن فضاء جديدة وقاطرة فضاء تعمل بالطاقة النووية".

وأضاف: "يمكننا الحصول على هذه الأموال فى حال أصدرت روسيا سندات استثمارية من شأنها تعويض قيمة الأصول المجمدة فى الخارج".

وتابع: "إذا حصلت "روسكوزموس" على تريليون روبل فقط من هذا المبلغ لفترة معينة، فسيكون ذلك بمثابة دفعة كبيرة لجميع برامجنا الحاسمة"، مشيرا إلى أن هذا من شأنه أن يبدأ فى تطوير نظام نقل جديد بقاطرة فضاء تعمل بالطاقة النووية .

وأعرب روجوزين عن اعتقاده بوجود احتياطات ضخمة لدى بلاده، قائلا: "لدينا احتياطيًا ضخمًا من الأموال، التى لا ينبغى توزيعها على الناس حتى لا يرتفع التضخم".