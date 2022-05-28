اكتشاف مدن الأمازون المفقودة

جدة - نرمين السيد - وساعد العلماء فى عملية الاكتشاف تقنية "الليزر من السماء"، والتى جرى استخدامها مؤخرا فى عمليات بحث تنظيرى خلال طبقات الغابات الكثيفة جدا أو طبقات الأرض السطحية.

وظلت المدن المكتشفة حديثا مفقودة لمدة طويلة من الزمن، حيث تقع فى غابات السافانا، فى بوليفيا، وبُنيت فى مجتمعات الكاسارابى بين أعوام 500 إلى 1400م.

ووجد العلماء فى المدن المكتشفة أهرامات مخروطية بلغ ارتفاعها 69 قدما، إلى جانب مجموعة من الهياكل المعقدة، ومدرجات يبلغ ارتفاعها 16 قدمًا وتغطى 54 مكانا مدفونا، وشبكة واسعة من الخزانات والجسور ونقاط التفتيش تمتد لعدة أميال.

وأكد الباحثون أن الاكتشافات الجديدة تكذب من يقولون بأن منطقة الأمازون كانت تاريخيا منطقة طبيعية أصلية لم يدخلها البشر.