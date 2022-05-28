لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويعد ذلك هو التعامد الأول للشمس هذا العام.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره: عند لحظة التعامد ستكون الشمس بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبا وسيختفى ظل الكعبة تماما ًوظلال جميع الأجسام فى مكة ويصبح ظل الزوال صفرا، مشيرا إلى أن الشمس ستكون مائلة فى سماء المناطق البعيدة فى هذا التوقيت.
وأضاف أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، لافتا إلى أنه وأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان فى شهر يوليو.
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