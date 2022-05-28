تفاصيل أول تعامد للشمس على الكعبة المشرفة هذا العام

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - "عند لحظة التعامد ستكون الشمس بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبا وسيختفى ظل الكعبة تماما ًوظلال جميع الأجسام فى مكة ويصبح ظل الزوال صفرا"، مشيرا إلى أن الشمس ستكون مائلة فى سماء المناطق البعيدة فى هذا التوقيت.
وأضاف أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، لافتا إلى أنه وأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان فى شهر يوليو.
وأوضح أن تعامد الشمس سيحدث عند الساعة 12:18 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية (9:18 بتوقيت جرينتش).
ولفت أن ظاهرة التعامد من الطرق التى استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة فى غاية الدقة، باستخدام قطعة من "الخشب" منتصبة بشكل عمودى على سطح الأرض، مشيرا إلى أنه عند وقت التعامد فإن الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تماما لجميع القاطنين فى المناطق البعيدة عن مكة فى الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالى وإفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا.
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