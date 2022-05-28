سامسونج تقلص إنتاج الهواتف هذا العام

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، أن الخطوة تمثل انخفاضا حادا نسبيا عن الهدف الأصلى للشركة، كما يمثل انخفاضا بالنسبة لعدد الهواتف المبلغ عنها التى أنتجتها الشركة وشركاؤها فى العام الماضى.

وكانت الشركة تهدف فى البداية إلى إنتاج 300 مليون وحدة فى عام 2022 حيث لم تصل بعد إلى هذا الرقم بعد عام 2017، ومع ذلك، فقد أثر الوضع الاقتصادى العالمى فى الطلب.

وكان الانتعاش الاقتصادى العالمى بعد الوباء أبطأ مما كان متوقعا وقد تطلب ذلك من الشركات خفض توقعاتها لأن الضغوط التضخمية تجبر العملاء على توخى المزيد من الحذر فيما يتعلق بأموالهم، كما أن الوضع الحالى بين روسيا وأوكرانيا لا يساعد أيضا.