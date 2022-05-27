شركة أمريكية تبتكر تكنولوجيا جديدة للحد من سرعة السيارات تلقائيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذه التقنية سوف يتم تطبيقها على السيارات المتصلة بالإنترنت، عند دخولها المناطق المعنية، مثل المدارس أو المستشفيات أو مناطق التسوق، ومن ثم تمنع السائقين من تكبد غرامات السرعة دون قصد.

وتختبر شركة السيارات التكنولوجيا حاليا فى مدينة كولونيا بألمانيا، باستخدام شاحنتها الكهربائية بالكامل.

كما يجرى الباحثون اختبارات على سيارتين لتحليل تأثير تحديد السرعة من حيث تحسين تدفق حركة المرور، وتقليل مخاطر الحوادث.

وتم إنشاء نظام السياج الجغرافى "Geofences" حول مناطق 30 كم/ ساعة فى وسط المدينة، وكذلك فى مناطق محددة 50 كم/ ساعة، و30 كم / ساعة فى أماكن أخرى، وعندما تدخل الشاحنة منطقة مفعل بها تكنولوجيا "السياج الجغرافى"، فسوف تظهر معلومات حد السرعة على شاشة لوحة عدادات السيارة، وتومض تحت السرعة الفعلية، لتقوم السيارة بعد ذلك بتقليل السرعة تلقائيا، تماشيا مع المنطقة المحددة جغرافيا، على الرغم من أنه يمكن للسائق تجاوز النظام فى أى وقت.

وأعلنت الشركة إنه فى المستقبل، يمكن لنظام التحكم فى حدود السرعة أن يمكن السائقين من تعيين مناطق تحديد المواقع الجغرافية الخاصة بهم بسرعات منخفضة تصل إلى 20 كيلو متر/ ساعة، بما فى ذلك فى المستودعات والمرافق الخاصة.