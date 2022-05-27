سخرية المصريين تجتاح فيسبوك.. القصة الكاملة لإخفاء هوية صاحب «الريأكت»

جدة - نرمين السيد - في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، اشتكى عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اختفاء هوية الأشخاص الذين يتفاعلون على المنشورات، متسائلين حول إذا كان تحديثًا جديدًا أم عطلا فنيًا لشركة «ميتا».





وسخر غالبية النشطاء على مواقع التواصل من هذه التحديثات، ويستعرض موقع "دوت الخليج" أغلب تعليقات رواد السوشيال ميديا على هذا التحديث، كما يلى: ومع تزايد المنشورات المرتبطة باختفاء هوية الأشخاص الذين يتفاعلون على المنشورات، تصدر هاشتاج «أبديت الفيس بوك»، قائمة الكلمات الأكثر تداولا عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وحمل العديد من التعليقات الساخرة والغاضبة حول ما اكتشفه المستخدمين. وتبين أن منصة «ميتا» قد نشرت بيانا مفصلا قبل ساعات قليلة بشأن تحديثات مرتبطة بسياسة الخصوصية لمنصاتها المختلفة من بينها «فيس بوك» دون ذكر أمر مرتبط بتحديث خاصية الإشعارات؛ إذ أوضح موقع «business standard»، أن شركة Meta، بدأت في إرسال إشعار إلى المستخدمين بشأن تحديث سياسة الخصوصية، والذي سيتم طرحه اعتبارًا من 26 يوليو المقبل.

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