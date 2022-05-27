القومى للبحوث الفلكية ينظم ورشة عمل عن التغيرات المناخية

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وتناولت ورشة العمل، مُناقشة أحدث الأبحاث العلمية فى مجال التغيرات المناخية على قطاعات (الطاقة والزراعة والبيئة المحيطة والاقتصاد).
وتعُد ورشة العمل ضمن فعاليات مشروع مصرى بريطانى مُشترك بين المعهد القومى للبحوث الفلكية وجامعة برونيل البريطانية؛ لتنسيق الجهود والأبحاث المُشتركة بين الجانبين، كنوع من المُشاركة العلمية لأعمال مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث ستستضيف مصر أعمال القمة رقم 27 خلال نوفمبر القادم فى مدينة شرم الشيخ.
شارك فى ورشة العمل على مدار اليومين، عدد 25 مُتحدثًا بورقة عمل مُمثلين لأساتذة وباحثين مُتخصصين فى مجال التغيرات المناخية وتأثيرها على قطاعات الطاقة والزراعة والبيئة المحيطة والاقتصاد من مختلف الجامعات والمعاهد البحثية، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى، ووزارة الزراعة والمركز الثقافى البريطانى، ممول هذا المشروع، وعدد من الجهات المعنية.
يذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة بأقسامة العلمية المختلفة يولى اهتمامًا كبيرًا بالبحوث العلمية المُتخصصة فى مجال التغيرات المناخية من حيث المراقبة والتنبؤ، من خلال محطات وأدوات الرصد التابعة للمعهد والموزعة على أنحاء الجمهورية، خصوصًا السواحل الشمالية والدلتا؛ لرصد مستوى ارتفاع سطح البحر وكذلك معدل هبوط دلتا النيل، كما تتناول الأبحاث العلمية مجال الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والهيدروجين الأخضر؛ للحد من آثار التغيرات المناخية، أو بحث سُبل التكيف مع المُتغيرات الجديدة.
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