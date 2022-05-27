إطلالة ساحرة.. نسرين طافش كالأميرات فى دبى (صور) 

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جدة - نرمين السيد - وتألقت نسرين، بإطلالة مميزة وارتدت فستانا قطعتين منقوش طويل بفتحة على البطن، واعتمدت على تسريحة الشعر الإنسيابية المنسدلة على كتفيها، مع وضع مكياج هادئ أظهر أنوثتها وجعلها تشبه الأميرة ياسمين إحدى بطلات عالم شركة ديزنى التى ظهرت مع علاء الدين.
وعلقت طافش، على الصور: "افتح باب قلبك للحياة، ركز فى اللحظة الحالية فقط، تقبل أكثر، تعلم، تطور، كن شجاعا ولا تقف مكانك"، ونالت الصور استحسان عدد كبير من جمهورها.
ممتعة.. نسرين طافش تروج للسياحة المصرية من سماء الأقصر (صور)
يذكر أن نسرين طافش، انتهت مؤخرا من جولة سياحية فى مصر زارت فيها محافظتى الأقصر وأسوان، وتضمنت زيارتها لمعبد الأقصر ومتحف حتشبسوت، بالإضافة إلى قيامها بالتقاط عددا من الصور التذكارية من سماء الأقصر من داخل المنطاد.
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